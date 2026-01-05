Трамп пригрозил Индии новыми тарифами за торговлю с Россией

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг американского президента в самолете.

Стоит отметить, что индийские и американские экономисты и дипломаты сейчас работают над новым масштабным торговым соглашением между двумя странами.

"Премьер-министр (Нарендра - ред.) Моди - очень хороший человек. Он хороший парень. Он знал, что я несчастлив. Было важно сделать меня счастливым. Но они (Индия и РФ - ред,) торгуют, и мы можем очень быстро повысить тарифы на их товары", - отметил Трамп.

Давление США на Индию

Напомним, ранее Соединенные Штаты повысили пошлины на большинство индийских товаров до 50%, частично привязав дополнительные тарифы к закупкам Индией российских энергоносителей и вооружения. Это сильно ударило по индийским компаниям, активно экспортирующим продукцию в США.

В ноябре стало известно, что индийский энергетический гигант Reliance Industries полностью прекратил импорт российской нефти, следуя международным санкциям. Однако поставки уже возобновлены.

В частности, танкеры, загруженные почти 2,2 млн баррелей российской нефти Urals, были замечены на пути к индийскому крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу.

Также в начале января Индия обратилась к нефтеперерабатывающим компаниям с требованием раскрывать информацию о закупках российской и американской нефти. Причина заключается в стремлении Нью-Дели заключить торговое соглашение с Вашингтоном.

По данным Reuters, происхождение закупок нефти компаниями Индии, как правило, указываются в ежемесячных таможенных данных и аналитических отчетах частных компаний. Однако этот случай является первым, когда правительство еженедельно стремится получать такую информацию.