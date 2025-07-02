В Калифорнии взлетел в воздух склад фейерверков: мощный взрыв попал на видео
В американском штате Калифорния после мощных взрывов произошел пожар на складе фейерверков. После взрыва здание вспыхнуло, а в воздухе начали разрываться сотни пиротехнических изделий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.
Инцидент произошел вечером, 1 июля, в округе Йоло, к северо-западу от Сакраменто.
Первые сообщения о пожаре поступили около 17:50 по местному времени. По словам начальника пожарной охраны округа, пламя быстро охватило несколько коммерческих зданий, а также вызвало многочисленные точечные возгорания в окрестностях. Общая площадь возгорания - около 80 акров.
На видео, снятом с вертолета видно, как с крыши охваченного огнем здания вырывается белый дым, после чего происходит большой взрыв и начинают взлетать фейерверки.
Причины возгорания сейчас выясняются. По данным офиса шерифа, признаков криминального умысла пока не обнаружено. Для оценки ущерба используют дроны. Информации о пострадавших пока нет.
Официальные власти объявили эвакуацию для жителей окрестных районов, однако позже части людей разрешили вернуться домой.
Другие взрывы на складах фейерверков
Напомним, ранее взрыв на складе фейерверков произошел возле Тель-Авива в Израиле. Тогда два человека погибли, еще несколько получили ранения.
Также в Таиланде взорвался склад с пиротехникой, в результате чего погибли по меньшей мере 10 человек и более 100 получили ранения.
А в 2018 году в Индии на складе фейерверков в промышленной зоне Бава на окраине Дели произошел пожар, в результате которого погибли 17 человек, среди них было 10 женщин. Выбраться удалось только двум работникам - они прыгнули с крыши трехэтажного здания и получили переломы ног.
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