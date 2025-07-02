В Калифорнии взлетел в воздух склад фейерверков: мощный взрыв попал на видео

В американском штате Калифорния после мощных взрывов произошел пожар на складе фейерверков. После взрыва здание вспыхнуло, а в воздухе начали разрываться сотни пиротехнических изделий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC .

Инцидент произошел вечером, 1 июля, в округе Йоло, к северо-западу от Сакраменто.

Первые сообщения о пожаре поступили около 17:50 по местному времени. По словам начальника пожарной охраны округа, пламя быстро охватило несколько коммерческих зданий, а также вызвало многочисленные точечные возгорания в окрестностях. Общая площадь возгорания - около 80 акров.

На видео, снятом с вертолета видно, как с крыши охваченного огнем здания вырывается белый дым, после чего происходит большой взрыв и начинают взлетать фейерверки.

Причины возгорания сейчас выясняются. По данным офиса шерифа, признаков криминального умысла пока не обнаружено. Для оценки ущерба используют дроны. Информации о пострадавших пока нет.

Официальные власти объявили эвакуацию для жителей окрестных районов, однако позже части людей разрешили вернуться домой.