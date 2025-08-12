ua en ru
Катастрофа на заводе US Steel в США: взрыв унес жизни и ранил десятки людей

США, Вторник 12 августа 2025 02:47
Катастрофа на заводе US Steel в США: взрыв унес жизни и ранил десятки людей Иллюстративное фото: ликвидация последствий взрыва (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

На заводе US Steel в Клертоне, Пенсильвания, произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, десять получили травмы, а службы экстренной помощи ищут пропавшего работника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

11 августа 2025 года на коксохимическом заводе Clairton Coke Works компании U.S. Steel в штате Пенсильвания произошел мощный взрыв, который привел к гибели одного человека, ранению еще десяти и исчезновению без вести одного работника.

Детали инцидента

Взрыв произошел около 10:51 утра по местному времени. В результате взрыва образовался столб черного дыма, который был виден из разных частей города. После этого возник масштабный пожар, в результате которого были повреждены две коксовые батареи на заводе.

На место происшествия оперативно прибыли спасательные службы, включая пожарных и медицинских работников. Один из пострадавших был извлечен из-под обломков через несколько часов после взрыва. Всего десять человек были доставлены в больницы: семеро в Allegheny Health Network, трое - в UPMC Mercy. Состояние их здоровья пока не уточняется.

Состояние завода и экологические последствия

Завод Clairton Coke Works является крупнейшим коксохимическим предприятием в Северной Америке, занимающимся производством кокса - топлива, полученного путем обжига угля. Этот процесс сопровождается выбросами токсичных газов. Предыдущие инциденты на этом заводе уже приводили к экологическим проблемам и штрафам за нарушение экологических норм.

Хотя мониторы качества воздуха не зафиксировали превышения допустимых уровней загрязнения, однако местные власти рекомендовали местным жителям оставаться дома, закрывать окна и двери, а также избегать физической активности на открытом воздухе.

Реакция властей и дальнейшие действия

Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро выразил соболезнования семьям пострадавших и призвал к тщательному расследованию причин взрыва. Местные власти и представители компании U.S. Steel обещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям.

Федеральная авиационная администрация (FAA) взяла под контроль расследование инцидента, а также проводится проверка соблюдения экологических стандартов на предприятии.

Напомним, неизвестные дроныатаковали оборонный завод "Сигнал" в Ставрополе РФ.

Также стало известно, что в аэропорту Калиспелл-Сити в Монтане, США два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе, после чего один из них загорелся.

