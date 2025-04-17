В США произошел взрыв на заводе одного из крупнейших производителей оружия в мире

Фото: в США произошел взрыв на ракетном заводе Northrop Grumman (Getty Images)

В США произошел взрыв на ракетном заводе компании Northrop Grumman. Это один из мировых гигантов в сфере производства оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Associated Press.

Взрыв произошел утром 17 апреля на заводе, который находится в штате Юта. Жители сообщали о громком взрыве и темном столбе дыма По данным офиса шерифа округа Бокс-Элдер, полицейские не обнаружили раненых или погибших. Известно, что взрыв вызвал разрушение зданий на полигоне для испытания ракет. ABD'de Northrop Grumman füze tesisinde patlama yaşandı.



- Utah'ın Promontory kentindeki Northrop Grumman Katı Yakıtlı Roket Motoru Tesisi'nde bu sabah erken saatlerde meydana gelen büyük bir patlamada bir bina yıkıldı. pic.twitter.com/ayBF6hEy92 - Clash Report TR (@ClashReporttr) 17 апреля 2025 г.

Какое здание было разрушено и каково его назначение - неизвестно. Компания Northrop Grumman не комментирует произошедшее. Местным жителям рекомендовали избегать района взрыва, поскольку чиновники продолжают расследование.