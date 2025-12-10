США продлили разрешение на продажу зарубежных активов "Лукойла": новые сроки

В документе говорится, что Управление контроля за иностранными активами (OFAC) американского минфина продлило до 17 января 2026 года генеральную лицензию, которая была выдана до 13 декабря.

До этой даты разрешены все операции по согласованию и подписанию договоров с "Лукойлом" по продаже иностранных активов компании за рубежом.

К разрешенным видам деятельности относятся проведение переговоров по договорам, финансовая и юридическая проверка, а также привлечение сторонних советников и консультантов.