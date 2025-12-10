США продлили разрешение на продажу зарубежных активов "Лукойла": новые сроки

США продлили разрешение на проведение операций по согласованию и заключению контрактов по продаже зарубежных активов российской компании "Лукойл". Лицензия была выдана до 13 декабря, а теперь конечная дата ее действия составляет 17 января 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ, обнародованный на сайте министерства финансов США.
В документе говорится, что Управление контроля за иностранными активами (OFAC) американского минфина продлило до 17 января 2026 года генеральную лицензию, которая была выдана до 13 декабря.
До этой даты разрешены все операции по согласованию и подписанию договоров с "Лукойлом" по продаже иностранных активов компании за рубежом.
К разрешенным видам деятельности относятся проведение переговоров по договорам, финансовая и юридическая проверка, а также привлечение сторонних советников и консультантов.
Напомним, США ввели санкции против двух российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть". На этом фоне несколько стран ЕС, у которых есть НПЗ "Лукойла", начали искать решения, чтобы не допустить остановки работы заводов.
В частности, парламент Болгарии разрешил правительству назначить нового руководителя НПЗ. Завод могут национализировать, а затем продать новым владельцам.
Также сообщалось, что молдавские чиновники обсуждают с "Лукойлом" возможность покупки объектов компании в аэропорту Кишинева. "Лукойлу" предложили продать инфраструктуру в аэропорту, в частности склад авиационного топлива.
Кроме того, венгерская компания MOL сообщила американским чиновникам о заинтересованности в приобретении международных активов подсанкционного "Лукойла".
Отметим, 30 ноября Украина ввела санкции против "Роснефти" и "Лукойла", а также россиян, которые организуют системное уничтожение украинцев дронами.