США продовжили дозвіл на продаж закордонних активів "Лукойла": нові терміни

У документі йдеться, що Управління контролю за іноземними активами (OFAC) американського мінфіну продовжило до 17 січня 2026 року генеральну ліцензію, яка була видана до 13 грудня.

До цієї дати дозволені всі операції щодо узгодження та підписання договорів з "Лукойлом" щодо продажу іноземних активів компанії за кордоном.

До дозволених видів діяльності відносяться проведення переговорів щодо договорів, фінансова та юридична перевірка, а також залучення сторонніх радників і консультантів.