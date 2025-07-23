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США продадут Украине оружие на 322 млн долларов: в пакетах ПВО HAWK и БМП Bradley

Среда 23 июля 2025 23:06
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США продадут Украине оружие на 322 млн долларов: в пакетах ПВО HAWK и БМП Bradley Фото: глава Пентагона Пит Гегсет (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки одобрили продажу Украине двух пакетов военной помощи общей суммой 322 миллиона долларов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в решении Пентагона.

Всего одобрено два пакета помощи суммой 172 миллионов долларов и 150 миллионов долларов. Первый включает зенитные комплексы HAWK Phase III. Второй предусматривает поставку боевых машин пехоты Bradley.

"Предложенное соглашение о продаже улучшит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам, предоставив ей дополнительные средства для осуществления миссий самообороны и обеспечения региональной безопасности благодаря более мощным средствам противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

ПВО HAWK

HAWK (Homing All the Way Killer) - это зенитно-ракетный комплекс средней дальности, разработанный в США еще в 1950-х годах, но неоднократно модернизированный и по сей день используется во многих странах. Система предназначена для перехвата самолетов, вертолетов и некоторых типов крылатых ракет.

В модификации HAWK Phase III, которую получает Украина, значительно улучшено радиолокационное наведение, повышена точность и эффективность противодействия воздушным целям. Комплекс способен поражать цели на расстоянии до 40 км и на высоте до 18 км.

HAWK является мобильным и достаточно гибким в использовании, что позволяет быстро развертывать его на важных направлениях. Его преимущество - относительная дешевизна по сравнению с новейшими системами ПВО, при этом эффективность остается высокой. Этот комплекс хорошо подходит для прикрытия объектов инфраструктуры, тыловых баз или скоплений войск от атак с воздуха.

БМП Bradley

БМП M2 Bradley - это американская боевая машина пехоты, которая сочетает в себе огневую мощь, мобильность и защиту. Она оснащена 25-мм автоматической пушкой Bushmaster, пулеметом и противотанковыми ракетами TOW, что позволяет эффективно уничтожать как живую силу врага, так и бронетехнику, в том числе танки.

Машина вмещает до шести десантников, обеспечивая им надежное прикрытие во время передвижения и боя. Ее броня обеспечивает защиту от стрелкового оружия, осколков артиллерии и легких противотанковых средств.

Bradley специально разработана для динамичного боя наряду с танками Abrams и является одной из самых успешных БМП в мире.

Приостановление военной помощи США для Украины

В начале июля несколько западных медиа сообщили, что Соединенные Штаты приостановили поставки Украине высокоточных ракет и боеприпасов к системе ПВО Patriot. В администрации президента Дональда Трампа объяснили, что такое решение было принято для пересмотра имеющихся запасов вооружения, поскольку их объемы существенно уменьшились.

По данным СМИ, "пауза" якобы была вызвана дефицитом ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Окончательное указание прекратить предоставление оружия Украине, по данным СМИ, дал министр обороны Пит Гегсет. Он не уведомил об этом Конгресс и Трампа.

После телефонного разговора с президентом Зеленским, президент США заявил об увеличении поставок американского оружия для защиты Украины от атак РФ. Трамп уже анонсировал новый пакет военной помощи на сотни миллионов долларов.

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