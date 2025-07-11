Трамп думает о новом пакете помощи Украине на сотни миллионов, - Politico

Президент Дональд Трамп рассматривает новый пакет военной помощи для Украины стоимостью в сотни миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По словам осведомленных источников, обсуждения этого вопроса состоялись чуть более чем через неделю после того, как Пентагон внезапно приостановил часть существующего пакета помощи, который включал тысячи артиллерийских снарядов и высокоточных боеприпасов. Трамп пообещал, что помощь будет возобновлена.

Ожидается, что деньги на новый пакет помощи поступят из фонда, который позволяет Пентагону изымать оружие из американских военных запасов для Украины. В фонде по-прежнему находится около 3,8 миллиарда долларов.

Примечательно, что Трамп анонсировал "важную новость" по поводу России, не пояснив, о чем именно идет речь.

"Вы увидите, что будет", - отметил он после того, как Россия ударила в районе роддома в Харькове.

Ни Белый дом, ни Пентагон не ответили журналистам по поводу комментария о пакете помощи.

Пакет помощи Украине, поставки которого были приостановлены в этом месяце, включал 30 зенитных ракетных комплексов Patriot и сотни единиц высокоточного оружия, которое Украина использует как в наступательных, так и в оборонительных целях.