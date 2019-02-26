США закликали до проведення чесних виборів в Україні

Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

США вважають важливим, щоб вибори в Україні були чесними, відкритими і демократичними

Всім кандидатам на виборах президента України важливо дотримуватись чесного підходу до виборчої кампанії. Про це повідомив спецпредставник США з питань України Курт Волкер у Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що США вважають, що дуже важливо, щоб вибори в Україні були чесними, відкритими і демократичними.

"Вибори як президента, так і парламента. Для цього важливо дотримуватись такого підходу для всіх кандидатів та всіх партій. Тому що, хто б не переміг на виборах, йому потрібна ця легітимність, щоб довести, що ця людина перемогла у відкритий і чесний спосіб. І міцність української демократії - це те, що залишиться міцним і надалі в Україні", - заявив Волкер.

Раніше РБК-Україна писало, що Петро Порошенко та спеціальний представник США по Україні Курт Волкер обговорили збільшення військової присутності США в Чорному морі, протидію "Північному потоку-2" та російську агресію в Азовському морі.

За словами Волкера, США ніколи не визнають анексії Криму Росією.

Окрім того, він заявив, що США і Європейський союз визнають необхідність подальших санкції проти РФ.