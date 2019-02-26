ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США закликали до проведення чесних виборів в Україні

Новини » Вибори 2019    26.02.2019 - 21:33
США закликали до проведення чесних виборів в Україні
Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

США вважають важливим, щоб вибори в Україні були чесними, відкритими і демократичними

Всім кандидатам на виборах президента України важливо дотримуватись чесного підходу до виборчої кампанії. Про це повідомив спецпредставник США з питань України Курт Волкер у Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що США вважають, що дуже важливо, щоб вибори в Україні були чесними, відкритими і демократичними.

"Вибори як президента, так і парламента. Для цього важливо дотримуватись такого підходу для всіх кандидатів та всіх партій. Тому що, хто б не переміг на виборах, йому потрібна ця легітимність, щоб довести, що ця людина перемогла у відкритий і чесний спосіб. І міцність української демократії - це те, що залишиться міцним і надалі в Україні", - заявив Волкер.

Раніше РБК-Україна писало, що Петро Порошенко та спеціальний представник США по Україні Курт Волкер обговорили збільшення військової присутності США в Чорному морі, протидію "Північному потоку-2" та російську агресію в Азовському морі.

За словами Волкера, США ніколи не визнають анексії Криму Росією.

Окрім того, він заявив, що США і Європейський союз визнають необхідність подальших санкції проти РФ.

Волкер в черговий раз заявив, що США ніколи не визнають анексію Криму США і ЄС визнали необхідність продовження санкцій проти РФ
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко Сполучені Штати Америкивыборыизбирательная кампанияКурт Волкер
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся