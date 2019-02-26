США і ЄС визнали необхідність продовження санкцій проти РФ

Фото: Курт Волкер (РБК-Україна)

США та ЄС чітко стежать за ситуацією щодо дотримання прав людини в окупованому Криму, заявив Волкер

США і Європейський союз визнають необхідність подальших санкції проти РФ. Про це повідомив спецпредставник США з питань України Курт Волкер, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, США і Євросоюз стежать за ситуацією щодо дотримання прав людини в окупованому Росією Криму.

"Ми дуже чітко і ретельно стежимо за ситуацією щодо дотримання прав людини в Криму. Також виважено стежимо за ситуацією з впровадженням санкцій. У тісній співпраці з партнерами з ЄС працюємо над тим, щоб і надалі підтримувати режим санкцій, пов'язаних з Кримом. Визнаючи, що вже п'яту річницю захоплення Криму, ми США разом з ЄС визнаємо необхідність у подальших санкції", - повідомив Волкер.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко і спеціальний представник США по Україні Курт Волкер обговорили збільшення військової присутності США в Чорному морі, протидія "Північному потоку-2" і російську агресію в Азовському морі. Зокрема, Порошенко відвідав есмінець "Дональд Кук" ВМС США, який вчора прибув до Одеси. Президент зазначив посилення співпраці України з США.

Американський ракетний есмінець USS Donald Cook увійшов 25 лютого вранці в Одеський морський торговий порт. Він пробуде в Одесі три дні - до 27 лютого включно

РБК-Україна писало, що президент України Петро Порошенко і спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер візьмуть участь у міжнародному форумі з Криму, який пройде 26-27 лютого у Мистецькому арсеналі в Києві.