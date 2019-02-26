Волкер в черговий раз заявив, що США ніколи не визнають анексію Криму

Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

Волкер від імені США наголосив, що Крим - це Україна

У Кримській декларації заявлено, що Сполучені Штати Америки (США) ніколи не визнають анексії Криму Росією. Про це повідомив спеціальний представник США з питань України Курт Волкер під час відкриття виставки "Дивовижні історії Криму", передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що "це особливий день, адже сьогодні п’ята річниця захоплення Криму Росією".

"І знову від імені США хочу підкреслити, що Крим - це Україна. Це було чітко заявлено в Кримській декларації, оприлюдненій державним секретарем Майком Помпео, що ми не визнавали і не будемо визнавати анексії Криму Росією", - заявив Волкер.

У відкритті виставки також взяли участь перша леді Марина Порошенко, посол США в Україні Марі Йованович, представники кабінету міністрів та народні депутати.

Нагадаємо, Курт Волкер заявив, що США і Європейський союз визнають необхідність подальших санкції проти РФ.

Також президент Петро Порошенко і спеціальний представник США по Україні Курт Волкер обговорили збільшення військової присутності США в Чорному морі, протидія "Північному потоку-2" і російську агресію в Азовському морі. Зокрема, Порошенко відвідав есмінець "Дональд Кук" ВМС США, який вчора прибув до Одеси. Президент зазначив посилення співпраці України з США.