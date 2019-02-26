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Порошенко та Волкер обговорили військову присутність США в Чорному морі

Новини » Політика    26.02.2019 - 14:24
Порошенко та Волкер обговорили військову присутність США в Чорному морі
Фото: зустріч Петра Порошенка та Курта Волкера (president.gov.ua)

За словами президента, збільшення військової присутності США в Чорному морі - це відповідь на акт агресії РФ проти українських кораблів

Президент Петро Порошенко та спеціальний представник США по Україні Курт Волкер обговорили збільшення військової присутності США в Чорному морі, протидію "Північному потоку-2" та російську агресію в Азовському морі. Про це повідомляє прес-служба адміністрації президента.

Зокрема, Порошенко відвідав есмінець "Дональд Кук" ВМС США, який вчора прибув до Одеси. Він відзначив посилення співпраці України з США.

"Це легендарний корабель. І це важливий сигнал Кремлю на п’ятий рік окупації. Перше, що Крим є український. Друге, що свобода судноплавства в регіоні буде забезпечена як гарантована конвенцією ООН з морського права, що українсько-американське партнерство єдине як ніколи. І ми ефективно співпрацюємо в усіх сферах, в тому числі і оборонній", - сказав він.

За словами президента, збільшення військової присутності США в Чорному морі - це відповідь на напад та акт агресії РФ проти українських кораблів, який відбувся 25 листопада минулого року.

"Наголошую, проект Керченського мосту, коли це було використано як предтеча, щоб атакувати українські кораблі. Може завтра з'явитись і символ "Північного потоку-2" для атаки в Балтійському морі, і в будь-якій іншій позиції", - додав Порошенко.

У відповідь Курт Волкер наголосив на тому, що США стоять на позиції твердої підтримки незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. За його словами, США важливо підтримання свободи судноплавства в Азовському і Чорному морях.

"Ми засуджуємо російську атаку на українських моряків у Керченській протоці і ми закликаємо до звільнення українських моряків, яких незаконно ув’язнено в Росії", - наголосив він.

У зустрічі взяли участь перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, міністр закордонних справ України Павло Клімкін, міністр оборони України Степан Полторак, заступник глави адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв та командувач Військово-Морських Сил ЗСУ Ігор Воронченко.

Від американської сторони, зокрема посол США в Україні Марі Йованович, заступник Головнокомандувача Збройних Сил США в Європі з політичних питань Філіп Рікер, Постійний представник США при ЄС Гордон Сондленд, Віце-прем’єр-міністр з питань імплементації стратегічного партнерства Румунії, яка нині головує в ЄС, Анна Бірчал.

Нагадаємо, американський ракетний есмінець USS Donald Cook увійшов 25 лютого вранці в Одеський морський торговий порт. Він пробуде в Одесі три дні - до 27 лютого включно

РБК-Україна писало, що президент України Петро Порошенко і спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер візьмуть участь у міжнародному форумі по Криму, який пройде 26-27 лютого у Мистецькому арсеналі в Києві.

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