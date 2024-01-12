США приостановили помощь Украине до решения Конгресса: заявление от Белого дома

Помощь Украине от США

Напомним, 1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Он не включал новое финансирование помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно. После этого президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долларов. Большинство из этих средств (60 млрд долларов) хотят направить в помощь Украине. Также пакет предусматривал помощь Израилю.

После долгих споров в США был одобрен новый временный бюджет для правительства без помощи Украины и Израиля. Байден подписал закон, который помог избежать "шатдауна".

В США ведутся споры об усилении границы с Мексикой. Республиканцы потребовали принять иммиграционное законодательство, угрожая не поддержать финансирование для Украины.

В Белом доме ожидают, что демократы и республиканцы достигнут соглашения в январе 2024 года.

Вчера республиканцы обнародовали документ под названием "План победы Украины". Он содержит объяснение, как США должны способствовать помощи Украине и критику администрации президента Джо Байдена.

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