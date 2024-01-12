США призупинили допомогу Україні до рішення Конгресу: заява від Білого дому

Допомога Україні від США

Нагадаємо, 1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроєкт про тимчасовий бюджет. Він не включав нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо. Після цього президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд доларів. Більшість з цих коштів (60 млрд доларів) хочуть направити на допомогу Україні. Також пакет передбачав допомогу Ізраїлю.

Після довгих суперечок у США схвалили новий тимчасовий бюджет для уряду без допомоги Україні та Ізраїлю. Байден підписав закон, який допоміг уникнути "шатдауну".

У США точаться суперечки про посилення кордону з Мексикою. Республіканці виставили вимогу ухвалити імміграційне законодавство, погрожуючи не підтримати фінансування для України.

У Білому домі очікують, що демократи та республіканці досягнуть угоди у січні 2024 року.

Вчора республіканці оприлюднили документ під назвою "План перемоги України". Він містить пояснення, як США мають сприяти допомозі Україні, і критику адміністрації президента Джо Байдена.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.