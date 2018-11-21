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США вітають обрання главою Інтерполу представника Південної Кореї

Новини » Політика    21.11.2018 - 19:43
США вітають обрання главою Інтерполу представника Південної Кореї
Фото: Кім Чон Ян (interpol int)

Помпео назвав його правильною людиною

Держсекретар США Майк Помпео повідомив, що Сполучені Штати Америки вітають обрання представника Республіки Корея Кім Чон Яна на посаду глави Інтерполу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter Помпео.

"Він є правильною людиною, щоб очолити один з найважливіших органів в світі свою місію по збереженню верховенства закону та зробити світ більш безпечним", - заявив він.

США вітають обрання главою Інтерполу представника Південної Кореї

Зазначимо, Міністерство закордонних справ вітало обрання представника Республіки Корея Кім Чон Яна на посаду глави Інтерполу.

Одним з головних кандидатів на цю посаду був представник Росії Олександр Прокопчук, який з 2016 року обіймав посаду віце-президента організації. Постійний представник України при ОБСЄ Ігор Прокопчук доводиться йому братом.

Також РБК-Україна писало, що раніше у США підтримали кандидата від Південної Кореї Кім Чен Янга на пост глави Інтерполу.

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