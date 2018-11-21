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США приветствуют избрание главой Интерпола представителя Южной Кореи

Новости » Политика    21.11.2018 - 19:43
США приветствуют избрание главой Интерпола представителя Южной Кореи
Фото: Ким Чон Ян (interpol int)

Помпео назвал его правильным человеком

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Соединенные Штаты Америки приветствуют избрание представителя Республики Корея Ким Чон Яна на должность главы ИнтерполаОб этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter Помпео.

"Он является правильным человеком, чтобы возглавить один из самых важных правоохранительных органов в мире в своей миссии по сохранению верховенства закона и сделать мир более безопасным", - заявил он.

США приветствуют избрание главой Интерпола представителя Южной Кореи

Отметим, Министерство иностранных дел приветствовало избрание представителя Республики Корея Ким Чон Яна на должность главы Интерпола.

Одним из главных кандидатов на эту должность был представитель России Александр Прокопчук, который с 2016 года занимал должность вице-президента организации. Постоянный представитель Украины при ОБСЕ Игорь Прокопчук приходится ему братом.

Также РБК-Украина писало, что ранее в США поддержали кандидата от Южной Кореи Ким Чен Янга на пост главы Интерпола. 

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