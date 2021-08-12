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Данія евакуює з Афганістану працівників посольства в Кабулі

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Данія, Четвер 12 серпня 2021 21:33
Данія евакуює з Афганістану працівників посольства в Кабулі Фото: Данія евакуює з Афганістану працівників посольства в Кабулі (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Уряд Данії погодилися евакуювати 45 громадян Афганістану, які працювали в посольстві в Кабулі. Також їм нададуть дозвіл на проживання в країні протягом двох років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

План поширюється на людей, які працювали в посольстві Данії в Кабулі і в якості перекладачів для Данських військ.

Нинішні і колишні співробітники посольства, які працювали протягом останніх двох років, мають право на евакуацію разом зі своїми подружжям і дітьми. Зусилля з їх вивезення з Афганістану повинні початися якомога швидше, але здійснюватися поступово,"щоб посольство могло продовжувати функціонувати".

"Ситуація з безпекою в Афганістані серйозна. Талібан набирає силу, і цей розвиток подій прискорюється більше, ніж багато хто побоювався. Ми несемо спільну відповідальність за надання допомоги афганцям, які зараз перебувають під загрозою через їх зв'язок і внесок в участь Данії в Афганістані",-заявили в Міністерстві закордонних справ Данії.

Евакуйовані будуть проходити перевірку як в Афганістані, так і після прибуття в Данію, де вони пройдуть "співбесіду з питань безпеки з імміграційною владою та іншими відповідними данськими органами".

"Умовою для отримання права на дворічне перебування в Данії буде те, що евакуйовані особи не розглядатимуться як такі, що становлять небезпеку для безпеки Данії", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, на тлі наступу талібів МЗС України рекомендувало українцям негайно покинути Афганістан.

Крім того, Держдепартамент США має намір оголосити про евакуацію співробітників свого посольства зі столиці Афганістану Кабула.

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