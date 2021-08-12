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Українців закликали негайно виїхати з Афганістану на тлі наступу "Талібану"

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Афганістан, Четвер 12 серпня 2021 19:27
Українців закликали негайно виїхати з Афганістану на тлі наступу "Талібану" Фото: українців закликали тікати з Афганістану через наступ талібів (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ України дало рекомендації українцям з приводу загострення військового конфлікту в Афганістані. Українців закликають негайно залишити територію Афганістану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС.

Українських громадян просять також утриматися від поїздок до Афганістану, зважаючи на наступ бойовиків "Талібану", який триває на території близькосхідної країни.

"У разі загрози життю або здоров’ю, виникнення інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування, слід невідкладно звертатися до посольства України в Таджикистані, до зони відповідальності якого належить Афганістан", - наголосили в МЗС.

Як звернутися за допомогою:

  • телефон гарячої лінії посольства в Таджикистані - +992900006520;
  • електронна адреса посольства в Таджикистані - emb_tj@mfa.gov.ua;
  • телефон гарячої лінії МЗС - +38 044 238-16-57;
  • електронна адреса МЗС - cons_or@mfa.gov.ua.

Нагадаємо, сьогодні таліби захопили друге за величиною місто Афганістану та наблизилися до столиці країни. Наступ "Талібану" почався після того, як США почали виводити своїх військовослужбовців з Афганістану.

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МЗС Афганистан
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