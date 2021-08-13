Великобританія направить 600 військових до Афганістану для евакуації своїх громадян
Великобританія направить 600 військових до Афганістану для евакуації своїх громадян. Таке рішення було прийнято міністром оборони Беном Уоллесом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
За його словами, 600 військовослужбовців будуть відправлені в Кабул на короткостроковій основі у відповідь на зростання насильства в Афганістані. Очікується, що військові прибудуть до Кабула вже найближчими днями.
"Я санкціонував розгортання додаткового військового персоналу для підтримки дипломатичної присутності в Кабулі, надання допомоги британським громадянам у виїзді з країни і підтримки переміщення колишніх афганських співробітників, які ризикували своїм життям, служачи разом з нами", - зазначив міністр оборони Великобританії.
Він також додав, що безпека британських громадян, британських військовослужбовців і колишніх афганських співробітників є головним пріоритетом країни.
"Ми повинні зробити все можливе, щоб забезпечити їх безпеку", - сказав Уоллес.
Нагадаємо, що США направлять до Афганістану 3000 військових. Це необхідно для евакуації співробітників посольства в Кабулі.
Раніше повідомлялося, що таліби захоплюють нові столиці провінцій в Афганістані. Під їх контролем центр провінції Бадгіс, Герат, Кандагар, Газні та інші міста.