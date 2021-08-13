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Великобританія направить 600 військових до Афганістану для евакуації своїх громадян

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Великобританія, П'ятниця 13 серпня 2021 07:11
Великобританія направить 600 військових до Афганістану для евакуації своїх громадян Фото: Великобританія направить 600 військових до Афганістану (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Великобританія направить 600 військових до Афганістану для евакуації своїх громадян. Таке рішення було прийнято міністром оборони Беном Уоллесом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За його словами, 600 військовослужбовців будуть відправлені в Кабул на короткостроковій основі у відповідь на зростання насильства в Афганістані. Очікується, що військові прибудуть до Кабула вже найближчими днями.

"Я санкціонував розгортання додаткового військового персоналу для підтримки дипломатичної присутності в Кабулі, надання допомоги британським громадянам у виїзді з країни і підтримки переміщення колишніх афганських співробітників, які ризикували своїм життям, служачи разом з нами", - зазначив міністр оборони Великобританії.

Він також додав, що безпека британських громадян, британських військовослужбовців і колишніх афганських співробітників є головним пріоритетом країни.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб забезпечити їх безпеку", - сказав Уоллес.

Нагадаємо, що США направлять до Афганістану 3000 військових. Це необхідно для евакуації співробітників посольства в Кабулі.

Раніше повідомлялося, що таліби захоплюють нові столиці провінцій в Афганістані. Під їх контролем центр провінції Бадгіс, Герат, Кандагар, Газні та інші міста.

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