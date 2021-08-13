Великобританія направить 600 військових до Афганістану для евакуації своїх громадян. Таке рішення було прийнято міністром оборони Беном Уоллесом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За його словами, 600 військовослужбовців будуть відправлені в Кабул на короткостроковій основі у відповідь на зростання насильства в Афганістані. Очікується, що військові прибудуть до Кабула вже найближчими днями.

"Я санкціонував розгортання додаткового військового персоналу для підтримки дипломатичної присутності в Кабулі, надання допомоги британським громадянам у виїзді з країни і підтримки переміщення колишніх афганських співробітників, які ризикували своїм життям, служачи разом з нами", - зазначив міністр оборони Великобританії.

Він також додав, що безпека британських громадян, британських військовослужбовців і колишніх афганських співробітників є головним пріоритетом країни.