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США ускоряют техническое обслуживание истребителей F-35 для Израиля

Фото: Пентагон ускорит обслуживание истребителей F-35 для Израиля (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Пентагон ускоряет обслуживание и оперативную поддержку израильского парка истребителей F-35 для поддержания боевой готовности против региональных угроз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Помощь Израилю от США

Соединенные Штаты Америки с начала войны между Израилем и ХАМАСом поддерживают Иерусалим. В частности, они направили несколько авианосцев и тысячи солдат к берегам Израиля в Средиземном море, чтобы не допустить вмешательства в конфликт других стран или группировок.

Также США подтвердили отправку в Израиль двух систем "Железный купол" , которые необходимы стране для защиты от ракетных ударов боевиков ХАМАС.

9 декабря США наложили вето на резолюцию Совбеза ООН о гуманитарном прекращении огня в Секторе Газа, поскольку считают, что это принесет только пользу палестинским боевикам ХАМАС.

Недавно администрация президента США Джо Байдена использовала чрезвычайные полномочия для разрешения продаж Израилю около 14 тысяч танковых снарядов без одобрения Конгресса.

 

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ПентагонХАМАСИзраиль