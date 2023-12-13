США прискорюють технічне обслуговування винищувачів F-35 для Ізраїлю

Допомога Ізраїлю від США

Сполучені Штати Америки від початку війни між Ізраїлем і ХАМАС підтримують Єрусалим. Зокрема, вони направили кілька своїх авіаносців та тисячі солдатів до берегів Ізраїлю у Середземному морі, щоб не допустити втручання у конфлікт інших країн чи угруповань.

Також США підтвердили відправку до Ізраїлю двох систем "Залізний купол", які необхідні країні для захисту від ракетних ударів бойовиків ХАМАС.

9 грудня США наклали вето на резолюцію Радбезу ООН про гуманітарне припинення вогню в Секторі Газа, оскільки вважають, що це принесе лише користь палестинським бойовикам ХАМАС.

Нещодавно адміністрація президента США Джо Байдена використала надзвичайні повноваження, щоб дозволити продаж Ізраїлю близько 14 тисяч танкових снарядів без схвалення Конгресу.