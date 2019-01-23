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У США призупинили роботу аеропорту через повідомлення про дрони

Новини » Надзвичайні події    23.01.2019 - 05:30
У США призупинили роботу аеропорту через повідомлення про дрони
Фото: США (twitter.com/radiosvoboda)

Робота аеропорту Ньюарк в США тимчасово призупинена

Робота аеропорту Ньюарк у штаті Нью-Джерсі була тимчасово припинена через повідомлення про безпілотники. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За її даними, два дрона були помічені над приватним аеропортом Тетерборо, розташованим недалеко від аеропорту Ньюарк, після чого його робота була тимчасово призупинена. На даний момент, літаки знову приземляються в Ньюарку, але заборона на злети для літаків, які очікують відправлення в аеропорт з інших повітряних гаваней, продовжує діяти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на ранок 21 грудня лондонський аеропорт Гатвік частково відновив роботу після вторгнення дронов.

Як повідомляло РБК-Україна, аеропорт Гатвік призупинив всі польоти в ніч на 20 грудня після того, коли на його території помітили два дрона.

Також повідомлялося, що британська армія пропонувала допомогу поліції для відновлення роботи аеропорту Гатвік.

Передбачалося направлення на місце інциденту вертольотів, так як дрони з'являлися не один раз. Літаки, які вже летіли в аеропорт, були перенаправлені в Кардіф, Ліверпуль, Манчестер, Амстердам, Париж і Бордо.

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Новини України Сполучені Штати Америкиаэропортдрон
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