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Лондонский аэропорт возобновил работу после вторжения дронов

Новости » Происшествия    21.12.2018 - 09:09
Лондонский аэропорт возобновил работу после вторжения дронов
Фото: аэропорт Гатвик (wikipedia.org)

Аэропорт Гатвик начал принимать самолеты на посадку

По состоянию на утро 21 декабря лондонский аэропорт Гатвик частично возобновил работу после вторжения дронов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт аэропорта.

Сообщается, что в настоящее время взлетно-посадочная полоса Гатвика доступна, и самолеты будут приниматься на вылет и посадку. В то же время администрация призывает пассажиров перед выездом в аэропорт уточнять статус своих рейсов.

Напомним, аэропорт Гатвик приостановил все полеты в ночь на 20 декабря после того, когда на его территории заметили два дрона. По данным британской полиции, вторжение дронов было преднамеренным однако без признаков связи с терроризмом. Поиски операторов дронов вели более 20 нарядов полиции, однако пока их усилия не увенчались успехом.

Также сообщалось, что британская армия предлагала помощь полиции для возобновления работы аэропорта Гатвик. Предполагалось направление на место инцидента вертолетов, так как дроны появлялись не один раз. Самолеты, которые уже летели в аэропорт, были перенаправлены в Кардиф, Ливерпуль, Манчестер, Амстердам, Париж и Бордо.

 

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