К устранению проблемы в аэропорту Британии привлекут армию

Иллюстративное фото (из открытых источников)

Более 20 нарядов полиции ведут поиски злоумышленников

Британская армия окажет помощь полиции для возобновления работы аэропорта Гатвик, который оказался полностью парализованным из-за запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над его взлетно-посадочной полосой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как сообщается, эта помощь может быть выражена в виде направления на место инцидента военных, использования армейских вертолетов и машин.

"Полиция графства Сассекс запросила помощь и содействие, и мы задействуем вооруженные силы для того, чтобы оказать им требуемую помощь, чтобы они смогли разрешить ситуацию с использованием дронов в аэропорту Гатвик", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ночью аэропорт возобновлял свою работу на 40 минут, однако потом БПЛА были зафиксированы снова, и аэропорт вновь перестал принимать и отправлять рейсы. Самолеты, уже летевшие в аэропорт, были перенаправлены в аэропорты городов Кардиф, Ливерпуль, Манчестер, в лондонские аэропорты Станстед и Лутон, а также в Амстердам, Париж и Бордо.

Так, в четверг дрон был замечен как минимум два раза. Поиски злоумышленника или злоумышленников, удаленно управляющих дроном, ведут более 20 нарядов полиции, однако пока их усилия не увенчались успехом.

Напомним, ранее сообщалось, что в Лондоне аэропорт Гатвик приостановил временно все полеты после того, как на территории аэропорта обнаружили два дрона.