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В аэропорту Лондона приостановили полеты из-за ЧС

Новости » Происшествия    20.12.2018 - 03:18
В аэропорту Лондона приостановили полеты из-за ЧС
Иллюстративное фото (из открытых источников)

На территории аэропорта обнаружили беспилотники

В Лондоне аэропорт Гатвик приостановил временно все полеты после того, как на территории аэропорта обнаружили два дрона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter администрации аэропорта.

Также администрация посоветовала всем, кто собирается вылетать из Гатвика в ночь с 19 на 20 декабря проверить статус своего рейса. Также администрация аэропорта принесли извинения пассажирам, которых затронули данные меры.

В Гатвике также отметили, что безопасность пассажиров является главным приоритетом аэропорта. По данным британских СМИ, полиция уже разбирается с инцидентом и ищет тех: кто запускал дроны.

В аэропорту Лондона приостановили полеты из-за ЧС

Напмоним, днем ранее в Австралии самолет компании Tigerair, летевший из Мельбурна в Сидней, вернулся в аэропорт через 20 минут после вылета из-за сообщения об угрозе на борту.

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