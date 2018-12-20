В аэропорту Лондона приостановили полеты из-за ЧС

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На территории аэропорта обнаружили беспилотники

В Лондоне аэропорт Гатвик приостановил временно все полеты после того, как на территории аэропорта обнаружили два дрона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter администрации аэропорта.

Также администрация посоветовала всем, кто собирается вылетать из Гатвика в ночь с 19 на 20 декабря проверить статус своего рейса. Также администрация аэропорта принесли извинения пассажирам, которых затронули данные меры.

В Гатвике также отметили, что безопасность пассажиров является главным приоритетом аэропорта. По данным британских СМИ, полиция уже разбирается с инцидентом и ищет тех: кто запускал дроны.

Напмоним, днем ранее в Австралии самолет компании Tigerair, летевший из Мельбурна в Сидней, вернулся в аэропорт через 20 минут после вылета из-за сообщения об угрозе на борту.