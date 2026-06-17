США скрыли от Израиля текст соглашения с Ираном: CNN выяснило причину

Почему не показывают документ

По словам источника издания, одной из причин отклонения запроса было то, что администрация американского президента Дональда Трампа опасалась, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обнародует соглашение до его официального оглашения.

Первым о запросе Израиля и отказе США сообщило издание i24 News.

В то же время американский чиновник назвал эту информацию "неточной".

"Соединенные Штаты продолжали тесную координацию с нашими региональными партнерами, включая Израиль, на протяжении всех переговоров", - заявил чиновник.

Что сказал Нетаньяху

Во время пресс-конференции в понедельник вечером премьер-министр Израиля почти не комментировал договоренности между Вашингтоном и Тегераном.

Однако, отвечая на вопросы журналистов, Нетаньяху признал, что между ним и президентом США не всегда существует полное взаимопонимание.

"Мы до сих пор не знаем, каким будет соглашение", - сказал израильский премьер.