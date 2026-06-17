США приховали від Ізраїлю текст угоди з Іраном: CNN дізналося причину

Ізраїль попросив США ознайомитися з текстом угоди з Іраном, але отримав відмову. Ключовий союзник Вашингтона досі не знає її змісту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами джерела видання, однією з причин відхилення запиту було те, що адміністрація американського президента Дональда Трампа побоювалася, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оприлюднить угоду до її офіційного оприлюднення.
Першим про запит Ізраїлю та відмову США повідомило видання i24 News.
Водночас американський чиновник назвав цю інформацію "неточною".
"Сполучені Штати продовжували тісну координацію з нашими регіональними партнерами, включаючи Ізраїль, протягом усіх переговорів", - заявив посадовець.
Під час пресконференції у понеділок увечері прем'єр-міністр Ізраїлю майже не коментував домовленості між Вашингтоном і Тегераном.
Однак після запитання журналістів Нетаньягу визнав, що між ним і президентом США не завжди є повне порозуміння.
“Ми досі не знаємо, якою буде угода”, - сказав ізраїльський прем'єр.
Нагадаємо, 14 червня президент США Дональд Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном.
Йдеться про меморандум, який зобов'язує Іран розблокувати Ормузьку протоку для проходу всіх комерційних суден, а США - зняти військово-морську блокаду іранських портів.
Офіційно деталі угоди не оприлюднені, але за даними ЗМІ, остаточний проєкт меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном охоплює низку питань - від ядерної програми Тегерана до питання розблокування Ормузької протоки та відмови США від санкцій щодо іранської нафти.
Як стало відомо, угоду мають підписати у п'ятницю, 19 червня, у швейцарській Женеві.
Сам Трамп заявив, що готовий поновити військові дії, якщо Тегеран не погодиться на умови щодо своєї ядерної програми.