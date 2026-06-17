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США приховали від Ізраїлю текст угоди з Іраном: CNN дізналося причину

14:05 17.06.2026 Ср
2 хв
У Трампа побоялися одного кроку Нетаньягу
aimg Ірина Глухова
Фото: США приховали від Ізраїлю текст угоди з Іраном (Getty Images)

Ізраїль попросив США ознайомитися з текстом угоди з Іраном, але отримав відмову. Ключовий союзник Вашингтона досі не знає її змісту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Чому не показують документ

За словами джерела видання, однією з причин відхилення запиту було те, що адміністрація американського президента Дональда Трампа побоювалася, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оприлюднить угоду до її офіційного оприлюднення.

Першим про запит Ізраїлю та відмову США повідомило видання i24 News.

Водночас американський чиновник назвав цю інформацію "неточною".

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"Сполучені Штати продовжували тісну координацію з нашими регіональними партнерами, включаючи Ізраїль, протягом усіх переговорів", - заявив посадовець.

Що сказав Нетаньягу

Під час пресконференції у понеділок увечері прем'єр-міністр Ізраїлю майже не коментував домовленості між Вашингтоном і Тегераном.

Однак після запитання журналістів Нетаньягу визнав, що між ним і президентом США не завжди є повне порозуміння.

“Ми досі не знаємо, якою буде угода”, - сказав ізраїльський прем'єр.

Угода між США та Іраном

Нагадаємо, 14 червня президент США Дональд Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном.

Йдеться про меморандум, який зобов'язує Іран розблокувати Ормузьку протоку для проходу всіх комерційних суден, а США - зняти військово-морську блокаду іранських портів.

Офіційно деталі угоди не оприлюднені, але за даними ЗМІ, остаточний проєкт меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном охоплює низку питань - від ядерної програми Тегерана до питання розблокування Ормузької протоки та відмови США від санкцій щодо іранської нафти.

Як стало відомо, угоду мають підписати у п'ятницю, 19 червня, у швейцарській Женеві.

Сам Трамп заявив, що готовий поновити військові дії, якщо Тегеран не погодиться на умови щодо своєї ядерної програми.

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Сполучені Штати АмерикиІзраїльІран