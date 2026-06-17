США приховали від Ізраїлю текст угоди з Іраном: CNN дізналося причину

Ізраїль попросив США ознайомитися з текстом угоди з Іраном, але отримав відмову. Ключовий союзник Вашингтона досі не знає її змісту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Чому не показують документ

За словами джерела видання, однією з причин відхилення запиту було те, що адміністрація американського президента Дональда Трампа побоювалася, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оприлюднить угоду до її офіційного оприлюднення.

Першим про запит Ізраїлю та відмову США повідомило видання i24 News.

Водночас американський чиновник назвав цю інформацію "неточною".

"Сполучені Штати продовжували тісну координацію з нашими регіональними партнерами, включаючи Ізраїль, протягом усіх переговорів", - заявив посадовець.

Що сказав Нетаньягу

Під час пресконференції у понеділок увечері прем'єр-міністр Ізраїлю майже не коментував домовленості між Вашингтоном і Тегераном.

Однак після запитання журналістів Нетаньягу визнав, що між ним і президентом США не завжди є повне порозуміння.

“Ми досі не знаємо, якою буде угода”, - сказав ізраїльський прем'єр.