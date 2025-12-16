США работают с Европой над гарантиями безопасности для Украины, - Трамп

В ходе общения с прессой журналисты отметили, что судя по всему, для Украины формируется соглашение на подобии 5-й статьи НАТО, но без членства Киева в Альянсе.

По этой причине репортеры спросили, что мол, если Украине предложат такие гарантии, то какой стимул отдавать территории (речь о Донбассе). Трамп на это ответил:

"Они уже потеряли территорию, если честно. Я имею ввиду, что территории уже потеряны. Но что касается гарантий безопасности - мы работаем, мы работаем вместе с Европой. Европа будет большой частью этого. И мы работаем над гарантией безопасности, чтобы война не началась снова", - сказал президент США.