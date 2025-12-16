США працюють із Європою над гарантіями безпеки для України, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати разом з Європою працюють над гарантіями безпеки для України. За його словами, Європа буде великою частиною цього процесу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.
Під час спілкування з пресою журналісти зазначили, що, судячи з усього, для України формується угода на кшталт 5-ї статті НАТО, але без членства Києва в Альянсі.
З цієї причини репортери запитали, що мовляв, якщо Україні запропонують такі гарантії, то який стимул віддавати території (йдеться про Донбас). Трамп на це відповів:
"Вони вже втратили територію, якщо чесно. Я маю на увазі, що території вже втрачено. Але що стосується гарантій безпеки - ми працюємо, ми працюємо разом з Європою. Європа буде великою частиною цього. І ми працюємо над гарантією безпеки, щоб війна не почалася знову", - сказав президент США.
Нагадаємо, що в листопаді США представили новий мирний план щодо завершення війни з 28 пунктів. Документ донині доопрацьовують, оскільки спочатку він був явно на користь Росії, а наразі вирішуються ключові питання - території, гарантії безпеки та інше.
Так, 14 і 15 грудня в Берліні відбулася зустріч між президентом України Володимиром Зеленським, командою Трампа і європейськими лідерами. Усі сторони заявили про прогрес, але поки незрозуміло, чи буде згодна РФ на нові доопрацювання документа.
Тим часом WSJ повідомило, що США пропонують Україні юридично зобов'язуючі гарантії безпеки, подібні до 5-ї статті НАТО, але без формального членства Києва в Альянсі.
За словами джерел, США пообіцяли захист від будь-якої агресії, намагаючись "вийти з глухого кута" в мирних переговорах. До слова, президент України Володимир Зеленський уже прокоментував момент гарантій від США, зазначивши, що документ буде проголосовано в Конгресі.
Також ми писали, що після зустрічі в Берліні європейські лідери публічно представили свій план гарантій безпеки для України. Він складається з 6 ключових пунктів і зачіпає військову підтримку, механізм контролю за припиненням вогню, юридично зобов'язуючі гарантії безпеки і не тільки.
Детальніше про європейські гарантії безпеки - читайте в матеріалі РБК-Україна.