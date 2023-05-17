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США сообщили РФ, сколько ядерных боеголовок держат развернутыми: названа цифра

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Среда 17 мая 2023 07:51
США сообщили РФ, сколько ядерных боеголовок держат развернутыми: названа цифра Фото: США рассказали России, сколько ядерных боеголовок держат развернутыми (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Администрация Джо Байдена обновила статус своих развернутых ядерных сил после того, как Россия приостановила договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Владимир Путин приостановил участие РФ в договоре 21 февраля, отменив инспекции и обмен данными, необходимые для проверки обязательств по последнему соглашению между Россией и США, которое ограничивало их ядерные арсеналы. Байден назвал это решение "большой ошибкой".

В настоящее время Вашингтон имеет 1419 боеголовок, развернутых на 662 ракетах наземного и подводного базирования, а также тяжелых бомбардировщиках. Это в пределах лимита в 1550 боеголовок на 700 единицах техники, установленного Договором о сокращении наступательных вооружений.

"США продолжают соблюдать прозрачность между государствами, обладающими ядерным оружием. Это чрезвычайно ценно для уменьшения вероятности неправильного восприятия, просчетов и дорогостоящей конкуренции по вооружениям. Такие меры особенно важны в периоды высокой напряженности", - говорится в заявлении Госдепа США.

Россия соответствующую информацию не предоставила.

Директор Совета национальной безопасности США по контролю над вооружениями Пранай Вадди заявил, что Китай и РФ могут подорвать стабильность в сфере контроля над ядерным вооружением.

Напомним, в разведке США считают применение Россией ядерного оружия в войне против Украины продолжает быть маловероятным.

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