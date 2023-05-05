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Китай и РФ могут подорвать стабильность в сфере контроля над ядерным вооружением, - Белый дом

Новина українською →
Пятница 05 мая 2023 22:15
Китай и РФ могут подорвать стабильность в сфере контроля над ядерным вооружением, - Белый дом Фото: российский диктатор Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Углубление сотрудничества между Китаем и Россией чревато подорвать десятилетия международной стабильности в области контроля над ядерными вооружениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Совета национальной безопасности США по контролю над вооружениями Пранай Вадди, которую приводит Bloomberg.

"Чтобы предотвратить просчеты, государства, имеющие ядерное оружие, должны заниматься существующими и потенциальными угрозами, от атомных амбиций Ирана до использования искусственного интеллекта для принятия решений во время кризисов", - сказал Вадди.

Оценки того, что Китай расширяет свой ядерный арсенал, наряду с вторжением России в Украину, усугубляют беспокойство по поводу эпохи, что чревато новыми опасностями.

В отличие от холодной войны, когда США и СССР поддерживали атомный паритет и соглашались ограничить определенные виды вооружений, все большее число стран разрабатывают технологии и материалы, необходимые для создания оружия массового уничтожения.

Вместе с тем попытки Вашингтона сохранить открытыми линии связи с Китаем, его крупнейшим новым конкурентом, терпят неудачу. Китай и Россия углубляют ядерное сотрудничество по ключевым ядерным технологиям производства оружия, и обе страны укрепляют свои отношения с Ираном.

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Якобы об этом у него просил самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко.

В Министерстве иностранных дел Китая прокомментировали намерение России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Пекин заявил, что ядерная война не должна быть развязана ни при каких обстоятельствах.

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