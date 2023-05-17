ua ru
Ср, 17 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США повідомили РФ скільки ядерних боєголовок тримають розгорнутими: названа цифра

Новость на русском →
Середа 17 травня 2023 07:51
США повідомили РФ скільки ядерних боєголовок тримають розгорнутими: названа цифра Фото: США розповіли Росії скільки ядерних боєголовок тримають розгорнутими (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Адміністрація Джо Байдена оновила статус своїх розгорнутих ядерних сил, після того як Росія призупинила договір про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Володимир Путін призупинив участь РФ у договорі 21 лютого, скасувавши інспекції та обмін даними, необхідні для перевірки зобов’язань за останньою угодою між Росією та США, яка обмежувала їхні ядерні арсенали. Байден назвав це рішення "великою помилкою".

Зазначається, що на даний момент Вашингтон має 1419 боєголовок, розгорнутих на 662 ракетах наземного і підводного базування, а також важких бомбардувальниках. Це в межах ліміту в 1550 боєголовок на 700 одиницях техніки, який встановлено Договором про скорочення наступальних озброєнь.

"США продовжують дотримуватися прозорість між державами, які володіють ядерною зброєю, Це є надзвичайно цінним для зменшення ймовірності неправильного сприйняття, прорахунків і дорогої конкуренції з озброєнь. Такі заходи особливо важливі в періоди високої напруженості, - йдеться в заяві Держдепу США.

Росія відповідної інформації не надала.

Директор Ради національної безпеки США з контролю над озброєннями Пранай Вадді заявив, що Китай та РФ можуть підірвати стабільність у сфері контролю над ядерним озброєнням.

Нагадаємо, у розвідці США вважають застосування Росією ядерної зброї у війні проти України продовжує бути малоймовірним.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Ядерна зброя
NEWS
Ситуація на фронті сьогодні 17 травня
Ситуація на фронті сьогодні 17 травня
DAILY
Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу