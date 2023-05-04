Глава разведки США оценила возможность применения Россией ядерного оружия

Применение Россией ядерного оружия в войне против Украины продолжает быть очень маловероятным.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters , об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс.

"Это (применение Россией ядерного оружия - ред.) очень маловероятно, такова наша текущая оценка", - отметила она во время слушаний в комитете Сената по вооруженным силам.

При этом Хейнс не раскрыла более подробные детали оценки разведки США.

Издание напоминает, что американские официальные лица уже несколько месяцев заявляют об отсутствии признаков подготовки Россия к применению ядерного оружия, но в то же время они не теряют бдительности.