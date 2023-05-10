США не будут поставлять Украине дальнобойные ракеты, это сделает Британия, - Politico

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Отмечается, что Лондон намерен предоставить Украине ракеты с дальностью 300 км. Это такая же дальность, как и армейская тактическая ракетная система, известная как ATACMS, которую Вашингтон отказался передать Киеву.

"Наша политика по отношению к ATACMS не изменилась", - отметили источники газеты. Вместо этого, США будут продолжать предоставлять такие средства противовоздушной обороны как комплексы Patriot, боеприпасы и бронетехнику.