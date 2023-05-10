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США не будут поставлять Украине дальнобойные ракеты, это сделает Британия, - Politico

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Среда 10 мая 2023 01:58
США не будут поставлять Украине дальнобойные ракеты, это сделает Британия, - Politico Фото: США не будут поставлять Украине ATACMS, дальнобойные ракеты предоставит Британия (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Администрация Байдена не планирует предоставлять Украине дальнобойные ракеты, поскольку запланирована поставка такого вооружения Великобританией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Отмечается, что Лондон намерен предоставить Украине ракеты с дальностью 300 км. Это такая же дальность, как и армейская тактическая ракетная система, известная как ATACMS, которую Вашингтон отказался передать Киеву.

"Наша политика по отношению к ATACMS не изменилась", - отметили источники газеты. Вместо этого, США будут продолжать предоставлять такие средства противовоздушной обороны как комплексы Patriot, боеприпасы и бронетехнику.

В сообщении о закупках, размещенном 2 мая, Министерство обороны Британии попросило "выразить заинтересованность" в предоставлении ударных возможностей с дальностью до 300 километров.

Глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что они рассматривают другие варианты, чтобы предоставить ВСУ больше возможностей на поле боя.

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