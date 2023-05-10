ua ru
Ср, 10 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США не поставлятимуть Україні далекобійні ракети, це зробить Британія, - Politico

Новость на русском →
Середа 10 травня 2023 01:58
США не поставлятимуть Україні далекобійні ракети, це зробить Британія, - Politico Фото: США не поставлятимуть Україні ATACMS, далекобійні ракети надасть Британія (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Адміністрація Байдена не планує надавати Україні далекобійні ракети, оскільки заплановано поставку такого озброєння Великобританією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Зазначається, що Лондон має намір надати Україні ракети з дальністю 300 км. Це така ж дальність, як і армійська тактична ракетна система, відома як ATACMS, яку Вашингтон відмовився передати Києву.

"Наша політика у відношенні ATACMS не змінилася", - зазначили джерела газети. Замість цього, США продовжуватимуть надавати такі засоби протиповітряної оборони, як комплекси Patriot, боєприпаси та бронетехніку.

У повідомленні про закупівлі, розміщеному 2 травня, Міністерство оборони Британії попросило "висловити зацікавленість" у наданні ударних можливостей із дальністю до 300 кілометрів.

Голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що вони розглядають інші варіанти, щоб надати ЗСУ більше можливостей на полі бою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Великобританія Допомога Україні
NEWS
Глава МЗС Британії про очікування від контрнаступу ЗСУ: це не голлівудський фільм
Глава МЗС Британії про очікування від контрнаступу ЗСУ: це не голлівудський фільм
DAILY
Андрій Юсов: Частина російської еліти планує життя після Путіна і поразки у війні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Андрій Юсов: Частина російської еліти планує життя після Путіна і поразки у війні