США не поставлятимуть Україні далекобійні ракети, це зробить Британія, - Politico

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Зазначається, що Лондон має намір надати Україні ракети з дальністю 300 км. Це така ж дальність, як і армійська тактична ракетна система, відома як ATACMS, яку Вашингтон відмовився передати Києву.

"Наша політика у відношенні ATACMS не змінилася", - зазначили джерела газети. Замість цього, США продовжуватимуть надавати такі засоби протиповітряної оборони, як комплекси Patriot, боєприпаси та бронетехніку.