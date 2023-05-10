США не поставлятимуть Україні далекобійні ракети, це зробить Британія, - Politico
Адміністрація Байдена не планує надавати Україні далекобійні ракети, оскільки заплановано поставку такого озброєння Великобританією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Зазначається, що Лондон має намір надати Україні ракети з дальністю 300 км. Це така ж дальність, як і армійська тактична ракетна система, відома як ATACMS, яку Вашингтон відмовився передати Києву.
"Наша політика у відношенні ATACMS не змінилася", - зазначили джерела газети. Замість цього, США продовжуватимуть надавати такі засоби протиповітряної оборони, як комплекси Patriot, боєприпаси та бронетехніку.
У повідомленні про закупівлі, розміщеному 2 травня, Міністерство оборони Британії попросило "висловити зацікавленість" у наданні ударних можливостей із дальністю до 300 кілометрів.
Голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що вони розглядають інші варіанти, щоб надати ЗСУ більше можливостей на полі бою.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.