США не будут предоставлять Украине ATACMS, но рассматривают другие варианты, - Милли

Соединенные Штаты не будут поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS, но рассматривают другие варианты, чтобы предоставить ВСУ больше возможностей на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли изданию Defense One.

"Радиус действия ATACMS больше, но есть другие системы, которые могут обеспечить ту же дальнобойность", - отметил генерал.

Милли уточнил, что есть беспилотные летательные аппараты с аналогичными возможностями, и что "британцы обладают рядом систем".

"Таким образом есть несколько других вещей, с помощью которых мы могли бы предоставить им (украинским военным - ред.) некоторое преимущество", - добавил председатель Объединенного комитета начальников штабов США.