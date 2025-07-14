Для поставок Украине. Страны НАТО закупят у США оружие на 10 млрд долларов, - Axios

Украина получит американское оружие на 10 млрд долларов. Его у США купят страны Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

В то же время два неназванных собеседника рассказали Axios, что план поставок оружия Украине предусматривает передачу дальнобойных ракет, способных наносить удары вглубь территории России.

Ожидается, что украинские воины получат американские ракеты, средства ПВО и артиллерийские снаряды.

Неназванный источник рассказал Axios, что США продадут странам НАТО вооружения примерно на 10 миллиардов долларов в рамках первого этапа.

Помощь Украине

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он договорился с генсеком Марком Рютте о новой схеме поставок оружия в Украину.

По словам Трампа, теперь страны Европы будут покупать оружие у США и затем передавать его Украине.

В частности, ожидается, что по такой схеме Украина получит дополнительные системы Patriot, которые необходимы для уничтожения российских баллистических ракет.

Также, по информации CNN, украинским воинам предоставят ракеты малой дальности, снаряды для артиллерии и ракеты средней дальности.

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