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Для поставок Украине. Страны НАТО закупят у США оружие на 10 млрд долларов, - Axios

Понедельник 14 июля 2025 20:35
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Для поставок Украине. Страны НАТО закупят у США оружие на 10 млрд долларов, - Axios Иллюстративное фото: Украина получит дополнительное американское оружие (US Dept of Defense)
Автор: Иван Носальский

Украина получит американское оружие на 10 млрд долларов. Его у США купят страны Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Неназванный источник рассказал Axios, что США продадут странам НАТО вооружения примерно на 10 миллиардов долларов в рамках первого этапа.

Ожидается, что украинские воины получат американские ракеты, средства ПВО и артиллерийские снаряды.

В то же время два неназванных собеседника рассказали Axios, что план поставок оружия Украине предусматривает передачу дальнобойных ракет, способных наносить удары вглубь территории России.

Помощь Украине

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он договорился с генсеком Марком Рютте о новой схеме поставок оружия в Украину.

По словам Трампа, теперь страны Европы будут покупать оружие у США и затем передавать его Украине.

В частности, ожидается, что по такой схеме Украина получит дополнительные системы Patriot, которые необходимы для уничтожения российских баллистических ракет.

Также, по информации CNN, украинским воинам предоставят ракеты малой дальности, снаряды для артиллерии и ракеты средней дальности.

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