Германия опровергла громкое заявление Трампа о поставках Patriot в Украину

Правительство Германии опровергло заявление президента США Дональда Трампа о том, что системы противовоздушной обороны Patriot уже доставляются в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SRF .

Он также отметил, что в этот понедельник состоится виртуальная конференция государств, поддерживающих Украину (UDCG). Целью будет - поиск решения нерешенных вопросов, "чтобы потом как можно скорее осуществить поставки Украине систем Patriot".

"Я не могу подтвердить, что что-то сейчас в пути. Мне об этом не известно", - сказал представитель Министерства обороны Германии.

Трамп согласовал поставки Patriot Украине

Напомним, что на днях Трамп заявил журналистам в Вашингтоне, что первые системы Patriot уже отправлены, добавив, что "они поступают из Германии".

Заметим также, что вчера, 16 июля, стало известно, что после очередной российской атаки на Украину президент США Дональд Трамп сам позвонил канцлеру Германии Фридриху Мерцу и поддержал инициативу немецкого лидера по помощи Киеву.

Подробнее о разговоре двух лидеров можно узнать в материале РБК-Украина.

Стоит отметить и то, что в последнее время Трамп все чаще выражает недовольство атаками России на Украину. На днях он заявил, что в результате боевых действий в Украине еженедельно гибнут до семи тысяч человек с обеих сторон.

На фоне этого в СМИ даже появилась информация о том, что он передал Украине часть военной помощи по списку президента Украины Владимира Зеленского.

А уже 14 июля стало известно, что США и НАТО заключили соглашение, которое предусматривает, что американское вооружение, в частности системы ПВО, будет поступать в Украину, а расходы на это возьмут на себя европейские партнеры.

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