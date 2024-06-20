США пообещали разместить F-16 в Украине, а Путин подписал договор с КНДР: новости за 19 июня

F-16 от США будут размещены на территории Украины, - Белый дом

Истребители F-16, которые США предоставят украинским военным, будут размещены на территории Украины, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Он также подчеркнул, что в случае угрозы Украина может использовать предоставленные системы противовоздушной обороны, в том числе переданные США, для уничтожения российских самолетов.

У Путина и Ким Чен Ына новое соглашение: в чем суть и как это повлияет на войну в Украине

Российский диктатор Владимир Путин заключил договор о стратегическом партнерстве с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Текста пока нет, но многие СМИ пишут о военном альянсе, поскольку документ предусматривает взаимную защиту.

О том, зачем Путину союз с Северной Кореей и отразится ли он на российско-украинской войне, - в материале РБК-Украина.

Под удар РФ во Львове попал Научно-исследовательский институт

Во Львове фиксируют последствия после атаки дронов РФ. В частности, в городе повреждено здание Научно-исследовательского института.

По словам главы Львовской ОВА Максима Козицкого здание института повредили обломки российского дрона.

Силы обороны за день уничтожили три лодки россиян на юге Украины

Украинские военные уничтожили на юге три лодки российских оккупантов. Это произошло в течение суток, рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Также Силы обороны Украины уничтожили 11 пушек россиян на юге Украины.

Касается F-16 и не только. Дания объявила о новом пакете помощи для Украины

Дания выделила Украине новый пакет военной помощи. Он уже 19-й по счету.

В частности, в него вошло оборудование для поддержки самолетов F-16, которые передаст Дания.

Рада в первом чтении поддержала создание военной полиции

Верховная рада в первом чтении поддержала законопроект о военной полиции (№6569-д).

Документ поддержали 247 народных депутатов. Проект закона предусматривает формирование военной полиции с правоохранительными функциями, входящей в состав сектора безопасности и обороны.

ГУР идентифицировало россиян, расстрелявших четырех пленных возле Работино

Российские оккупанты расстреляли четырех украинских пленных возле Работино Запорожской области. Разведка идентифицировала причастных захватчиков.

Причастными к преступлению оказались захватчики из состава штурмовой группы 70-го мотострелкового полка (в/ч 71718) 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии южного округа ВС России.

Что нужно знать о мобилизации: в Минобороны ответили на главные вопросы о ТЦК и повестках

После того, как в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, у военнообязанных возник ряд вопросов, касающихся его действия.

РБК-Украина узнало у Минобороны ответы на главные вопросы о ТЦК и повестках.