ua en ru
Ср, 19 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Под удар РФ во Львове попал Научно-исследовательский институт (фото)

Львов, Среда 19 июня 2024 09:11
UA EN RU
Под удар РФ во Львове попал Научно-исследовательский институт (фото) Фото: под удар РФ во Львове попал Научно-исследовательский институт 19 июня (t.me/andriysadovyi)
Автор: Наталия Гурковская

Во Львове фиксируют последствия после атаки дронов РФ. В частности, в городе повреждено здание Научно-исследовательского института.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Львова Андрея Садового, Telegram главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

"Фиксуем еще одно разрушение в результате ночной атаки "шахедов". Научно-исследовательский институт во Львове", - написал он, показав фото.

Последствия обстрела Научно-исследовательского института во Львове 19 июня (t.me/andriysadovyi)

Позже глава ОВА отметил, что обломки вражеских беспилотников во Львове действительно повредили административное здание Государственного научно-исследовательского контрольного института ветеринарных препаратов и кормовых добавок.

"Обломки БПЛА разрушили крышу, стены и перекрытие 2 этажа ориентировочно на площади 800 квадратных метров", - добавил Козицкий.

Обстрел Львовской области

В ночь на 19 июня российские войска снова атаковали Украину дронами-камикадзе. В частности, во Львовском районе из-за падения обломков дронов два человека были ранены.

В общей сложности РФ запустила по Украине 21 беспилотник, 19 из которых были сбиты. Как известно, сначала оккупанты атаковали область четырьмя "шахедами", позже - еще одним.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов Львовская область
NEWS
F-16 для Украины. Кто и когда может передать Украине первые самолеты
F-16 для Украины. Кто и когда может передать Украине первые самолеты
DAILY
Кадры в дефиците. Как выживают рестораны и отели во время войны и что их ждет дальше
Катерина Гончарова, Руслан Кисляк Кадры в дефиците. Как выживают рестораны и отели во время войны и что их ждет дальше