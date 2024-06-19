Под удар РФ во Львове попал Научно-исследовательский институт (фото)

Во Львове фиксируют последствия после атаки дронов РФ. В частности, в городе повреждено здание Научно-исследовательского института.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Львова Андрея Садового, Telegram главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

Позже глава ОВА отметил, что обломки вражеских беспилотников во Львове действительно повредили административное здание Государственного научно-исследовательского контрольного института ветеринарных препаратов и кормовых добавок.

"Фиксуем еще одно разрушение в результате ночной атаки "шахедов". Научно-исследовательский институт во Львове", - написал он, показав фото.

Обстрел Львовской области

В ночь на 19 июня российские войска снова атаковали Украину дронами-камикадзе. В частности, во Львовском районе из-за падения обломков дронов два человека были ранены.

В общей сложности РФ запустила по Украине 21 беспилотник, 19 из которых были сбиты. Как известно, сначала оккупанты атаковали область четырьмя "шахедами", позже - еще одним.

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