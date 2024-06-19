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F-16 от США будут размещены на территории Украины, - Белый дом

Вашингтон, Среда 19 июня 2024 13:08
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F-16 от США будут размещены на территории Украины, - Белый дом Фото: советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Истребители F-16, которые США предоставят украинским военным, будут размещены на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана в интервью PBS.

Он отметил, что соглашение по безопасности между США и Украиной предусматривает, что предоставленные самолеты F-16 будут размещать в Украине.

"Планируется поставить F-16 в Украине. И двустороннее соглашение по безопасности, которое подписали президент (Джо Байден, - ред.) и президент Зеленский, подкрепило этот пункт, что мы хотим помочь Украине иметь этот потенциал. Это должен быть потенциал, который базируется в Украине", - сказал Салливан.

Советник президента США также подчеркнул, что в случае угрозы Украина может использовать предоставленные системы противовоздушной обороны, в том числе переданные США, для уничтожения российских самолетов. Речь идет даже о самолетах, находящихся в воздушном пространстве РФ.

Что этому предшествовало

Партнеры Украины в рамках авиационной коалиции передадут Воздушным силам ВСУ истребители F-16. Речь идет о десятках самолетов, передача которых будет постепенной.

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, Дания в скором времени начнет поставки самолетов F-16.

Также стало известно, что часть истребителей будет базироваться не в Украине, а на авиационных базах в странах-партнерах. Причина такого решения - защита самолетов.

Детальнее о том, когда Украина сможет получить первые F-16 - в нашем материале.

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