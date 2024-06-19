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Рада в первом чтении поддержала создание военной полиции

Киев, Среда 19 июня 2024 12:27
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Рада в первом чтении поддержала создание военной полиции Фото: Рада в первом чтении поддержала законопроект о создании военной полиции (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Верховная рада в первом чтении поддержала законопроект о военной полиции (№6569-д)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

Документ поддержали 247 народных депутатов. Проект закона предусматривает формирование военной полиции с правоохранительными функциями, входящей в состав сектора безопасности и обороны.

Цель военной полиции - обеспечение правопорядка и военной дисциплины в Министерстве обороны Украины, Вооруженных силах Украины и Государственной специальной службе транспорта. Ее деятельность координируется Кабмином через министра обороны. Во время действия военного положения координацию осуществляет главнокомандующий ВСУ.

Задачи военной полиции:

  • предупреждение, выявление и пресечение уголовных и административных правонарушений в Минобороны, ВСУ и Государственной специальной службе транспорта;
  • производство по делам, отнесенным законом к компетенции военной полиции;
  • оперативно-розыскная деятельность;
  • предотвращение совершения уголовных и других правонарушений;
  • обеспечение правопорядка и военной дисциплины среди военнослужащих, военнообязанных и резервистов во время прохождения ими собраний;
  • защита жизни, здоровья, прав и законных интересов военнослужащих, а также военнообязанных и резервистов во время прохождения ими собраний;
  • защита государственного имущества от противоправных посягательств;
  • обеспечение исполнения административных взысканий и наказаний за совершение уголовного правонарушения в отношении военнослужащих;
  • контроль за исполнением законодательства по безопасности дорожного движения водителями при использовании транспортных средств Минобороны, ВСУ, Государственной специальной службы транспорта и других военных формирований.

Добавим, что идея создания военной полиции появилась до начала полномасштабного вторжения. Однако инициативу отложили. Позже в Минобороны призвали парламент вернуться к рассмотрению этого вопроса.

В Верховной раде зарегистрировали законопроект о военной полиции в конце мая 2024 года. Детальнее о том, что такое военная полиция - в материале РБК-Украина.

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