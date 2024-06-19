Силы обороны за день уничтожили три лодки россиян на юге Украины

Украинские военные уничтожили на юге три лодки российских оккупантов. Это произошло в течение суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в Facebook.

"Наша традиционная рубрика "сколько вчера потопили лодок" на этот раз снова останавливается на цифре 3", - отметил он.

Также, по словам Плетенчука, Силы обороны Украины уничтожили 11 пушек россиян на юге Украины.

Добавим, что, по данным Генерального штаба ВСУ, Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла уже более 529 тысяч солдат и тысяч единиц техники. За последние сутки ВСУ ликвидировали 1130 оккупантов.

В частности, враг с февраля 2024 года потерял 28 военных кораблей и одну подлодку. В эту статистику не включают малые лодки, которые используют россияне.