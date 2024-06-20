США пообіцяли розмістити F-16 в Україні, а Путін підписав договір з КНДР: новини за 19 червня

F-16 від США будуть розміщені на території України, - Білий дім

Винищувачі F-16, які США нададуть українським військовим, будуть розміщені на території України, заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

Він також наголосив, що у разі загрози Україна може використати надані системи протиповітряної оборони, зокрема передані США, для знищення російських літаків.

У Путіна та Кім Чен Ина нова угода: у чому суть і як це вплине на війну в Україні

Російський диктатор Володимир Путін уклав договір про стратегічне партнерство з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Тексту поки що немає, але багато ЗМІ пишуть про військовий альянс, оскільки документ передбачає взаємний захист.

Про те, навіщо Путіну союз із Північною Кореєю і чи позначиться він на російсько-українській війні, - у матеріалі РБК-Україна.

Під удар РФ у Львові потрапив Науково-дослідний інститут

У Львові фіксують наслідки після атаки дронів РФ. Зокрема, у місті пошкоджено будівлю Науково-дослідного інституту.

За словами голови Львівської ОВА Максима Козицького, будівлю інституту пошкодили уламки російського дрону.

Сили оборони за день знищили три човни росіян на півдні України

Українські військові знищили на півдні три човни російських окупантів. Це сталося протягом доби, розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Також Сили оборони України знищили 11 гармат росіян на півдні України.

Стосується F-16 і не лише. Данія оголосила про новий пакет допомоги для України

Данія виділила Україні новий пакет військової допомоги. Він уже 19-й.

Зокрема, до нього увійшло обладнання для підтримки літаків F-16, які передасть Данія.

Рада у першому читанні підтримала створення військової поліції

Верховна рада у першому читанні підтримала законопроект про військову поліцію (№6569-д).

Документ підтримали 247 народних депутатів. Проект закону передбачає формування військової поліції з правоохоронними функціями, яка входить до складу сектору безпеки та оборони.

ГУР ідентифікувало росіян, які розстріляли чотирьох полонених біля Роботино

Російські окупанти розстріляли чотирьох українських полонених біля Роботино Запорізької області. Розвідка ідентифікувала причетних загарбників.

Причетними до злочину виявилися загарбники зі складу штурмової групи 70-го мотострілецького полку (в/ч 71718) 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії південного округу ЗС Росії.

Що потрібно знати про мобілізацію: у Міноборони відповіли на головні питання про ТЦК та повістки

Після того, як в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, у військовозобов'язаних виникла низка питань щодо його дії.

РБК-Україна дізналося у Міноборони відповіді на головні питання про ТЦК та повістки.