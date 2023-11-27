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США, Япония и Южная Корея провели учения для сдерживания ядерного потенциала КНДР

Понедельник 27 ноября 2023 04:04
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США, Япония и Южная Корея провели учения для сдерживания ядерного потенциала КНДР Фото: США, Япония и Южная Корея провели трехсторонние учения (facebook.com/USNavy2)
Автор: Антон Малиновский

Южная Корея, Соединенные Штаты и Япония совместно провели военно-морские учения в водах к югу от Корейского полуострова, чтобы укрепить свою оборонную позицию против новых ядерных и ракетных угроз Северной Кореи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Совместные учения прошли в юго-восточных водах у острова Чеджу с участием американского атомного авианосца USS Carl Vinson. Эсминцы ВМС Южной Кореи, оснащенные боевой системой Aegis, и эсминцы класса Murasame Морских сил самообороны Японии присоединились к учениям противовоздушной обороны и морского флота.

Учения были проведены для укрепления общего потенциала и объединенной оборонной позиции трех стран против растущей ядерной и ракетной угрозы Северной Кореи после запуска военного разведывательного спутника.

Сотрудничество США, Южной Кореи и Японии

США, Южная Корея и Япония в этом году вышли на новый уровень сотрудничества на фоне угроз КНДР и Китая. Так, в августе состоялся саммит трех стран в Вашингтоне, где стороны договорились усилить сотрудничество в сфере безопасности.

Кроме того, недавно государственный секретарь США Энтони Блинкен, а также его южнокорейский и японский коллеги выразили обеспокоенность из-за обсуждения военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей, включая торговлю оружием.

Также стороны начали проводить трехсторонние учения, как это было в апреле этого года . А в октябре страны впервые в истории провели трехсторонние воздушные учения вблизи Корейского полуострова.

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