США, Япония и Южная Корея провели первые в истории совместные воздушные учения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Учения были частью усилий стран по усилению оборонного сотрудничества на фоне растущей ракетной и ядерной угрозы Северной Кореи. В учениях принимали участие истребители ВВС Южной Кореи, ВВС США и Воздушных сил самообороны Японии, сопровождавшие американский стратегический бомбардировщик B-52, приземлившийся на авиабазе Южной Кореи во вторник.

Издание отмечает, что ядерный бомбардировщик совершил редкую посадку в Южной Корее и принял участие в совместных учениях с южнокорейскими истребителями.

"Развертывание американского стратегического бомбардировщика B-52 в Южной Корее по другим причинам, чем участие в совместных военных учениях, считается редкостью", - отметили в издании.

Сотрудничество США, Южной Кореи и Японии

США, Южная Корея и Япония в этом году вышли на новый уровень сотрудничества на фоне угроз КНДР и Китая. Так, в августе состоялся саммит трех стран в Вашингтоне, где стороны договорились усилить сотрудничество в сфере безопасности.

Кроме того, недавно государственный секретарь США Энтони Блинкен, а также его южнокорейский и японский коллеги выразили обеспокоенность из-за обсуждения военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей, включая торговлю оружием.

Также стороны начали проводить трехсторонние учения, как это было в апреле этого года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.