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США, Япония и Южная Корея отработают противоракетную оборону на совместных учениях

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Понедельник 17 апреля 2023 07:38
США, Япония и Южная Корея отработают противоракетную оборону на совместных учениях Фото: США, Япония и Южная Корея проведут совместные учения (facebook.com/mod.mil)
Автор: Антон Малиновский

Сегодня, 17 апреля, военно-морские силы США, Южной Кореи и Японии начали совместные учения по противоракетной обороне в международных водах Восточного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Отмечается, что обучение проводится на фоне роста угрозы со стороны КНДР.

В тренировках принимают участие три эсминца: южнокорейский Yulgok Yi I, американский USS Benfold и японский JS Atago. Все они оснащены американскими системами Aegis, представляющими собой интегрированную сеть средств обнаружения ракет и их поражение.

Во время учений страны отработают обнаружение и отслеживание целей и обмен информацией в режиме реального времени.

Напомним, что 16 апреля пограничный патруль Южной Кореи открыл предупредительный огонь северокорейским катером, пересекшим морскую границу страны.

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