США, Япония и Южная Корея отработают противоракетную оборону на совместных учениях

Сегодня, 17 апреля, военно-морские силы США, Южной Кореи и Японии начали совместные учения по противоракетной обороне в международных водах Восточного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

Отмечается, что обучение проводится на фоне роста угрозы со стороны КНДР.

В тренировках принимают участие три эсминца: южнокорейский Yulgok Yi I, американский USS Benfold и японский JS Atago. Все они оснащены американскими системами Aegis, представляющими собой интегрированную сеть средств обнаружения ракет и их поражение.

Во время учений страны отработают обнаружение и отслеживание целей и обмен информацией в режиме реального времени.