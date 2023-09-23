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США, Южная Корея и Япония договорились реагировать на угрозу сотрудничеству России и КНДР

Суббота 23 сентября 2023 11:19
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США, Южная Корея и Япония договорились реагировать на угрозу сотрудничеству России и КНДР Фото: диктатор Ким Чен Ын и Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки, Южная Корея и Япония обеспокоены из-за военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, а также его южнокорейский и японский коллеги выразили обеспокоенность из-за обсуждения военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей, включая возможную торговлю оружием.

Как пишет издание, во время короткой встречи стороны договорились решительно реагировать на любые действия, угрожающие региональной безопасности в нарушение резолюции Совета Безопасности ООН.

Отмечается, что Блинкен и его коллеги выразили обеспокоенность из-за того, что Российская Федерация может попытаться приобрести боеприпасы у Северной Кореи, чтобы пополнить свои запасы, которые уменьшаются в результате войны на территории Украины.

Сотрудничество России и Северной Кореи

13 сентября Ким Чен Ын и российский диктатор Владимир Путин встретились для обсуждения усиления военного сотрудничества. В частности, первый также встретился и с министром обороны террористической страны Сергеем Шойгу.

Как писали западные СМИ, КНДР и Россия могли обсудить вопросы передачи российским террористам артиллерийских боеприпасов. В то же время, Economist утверждает о том, что Пхеньян уже больше части года поставляет Москве артиллерийские боеприпасы и ракеты типа "Катюша".

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Япония КНДР Южная Корея
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