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США, Японія та Південна Корея провели навчання для стримування ядерного потенціалу КНДР

Понеділок 27 листопада 2023 04:04
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США, Японія та Південна Корея провели навчання для стримування ядерного потенціалу КНДР Фото: США, Японія та Південна Корея провели тристоронні навчання (facebook.com/USNavy2)
Автор: Антон Малиновський

Південна Корея, Сполучені Штати та Японія спільно провели військово-морські навчання у водах на південь від Корейського півострова, щоб зміцнити свою оборонну позицію проти нових ядерних і ракетних загроз Північної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Спільні навчання відбулися в південно-східних водах біля острова Чеджу за участю американського атомного авіаносця USS Carl Vinson. Есмінці ВМС Південної Кореї, оснащені бойовою системою Aegis, і есмінці класу Murasame Морських сил самооборони Японії приєдналися до навчань протиповітряної оборони та морського флоту.

Навчання було проведено для зміцнення спільного потенціалу та об’єднаної оборонної позиції трьох країн проти зростаючої ядерної та ракетної загрози Північної Кореї після запуску нею військового розвідувального супутника.

Співпраця США, Південної Кореї та Японії

США, Південна Корея та Японія в цьому році вийшли на новий рівень співпраці на фоні загроз з боку КНДР та Китаю. Так, в серпні відбувся саміт трьох країн у Вашингтоні, де сторони домовились посилити безпекову співпрацю.

Крім цього, нещодавно державний секретар США Ентоні Блінкен, а також його південнокорейський і японський колеги висловили стурбованість через обговорення військової співпраці між Росією й Північною Кореєю, включаючи торгівлю зброєю.

Також сторони почали проводити тристоронні навчання, як от це було в квітні цього року. А в жовтні країни вперше в історії провели тристоронні повітряні навчання поблизу Корейського півострова.

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